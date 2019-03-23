National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости вчера в 10:15

с чего всё началось

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Футбол «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой «Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.

Шоу-бизнес Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.

Армия и оружие 20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.

Футбол Санчо: Стерлинг помог мне почувствовать себя комфортно в сборной Англии Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо отметил, что полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг помог ему адаптироваться в национальной команде.

Здоровье О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.

Политика В Госдуме прокомментировали идею Шнурова о роспуске Минкультуры Музыкант Сергей Шнуров призвал к роспуску Министерства культуры РФ в силу своей некомпетентности, предположила депутат Госдумы Елена Драпеко.

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Технологии Skoda научит авто открываться с помощью смартфона Специалисты чешской автомобильной компании Skoda запустили испытания специальной технологии, которая позволит курьерам осуществлять доставку товаров непосредственно в багажник автомобиля даже в отсутствии водителя.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Общество В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы» В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.

Кино В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов» За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.

Политика Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Экономика Thyssenkrupp построит в Египте крупнейший химический комплекс Немецкая компания Thyssenkrupp подписала с египетской госкомпанией El-Nasr Company for Intermediate Chemicals договор о создании крупнейшего в Египте комплекса по производству химических удобрений, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в Каире Al Ahram.

Политика Медведев встретился с Бойко и Медведчуком В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Общество В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.

Путешествия Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане «Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.

Происшествия Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.

Происшествия В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Происшествия В Испании полиция задержала пожилых грабителей банков Правоохранительные органы Испании задержали двух пожилых мужчин 80 и 73 лет, организовавших два ограбления банков в Барселоне.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Культура Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением» Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.