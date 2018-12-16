Армия и оружие

National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140
Газета.Ru
04:45

Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140. Как отмечается, самолеты похожи по конструкции и многим характеристикам.
Газета.Ru04:45

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Американские СМИ сравнили российский Ил-112В и украинский Ан-140

Взгляд.ру01:29

Американские СМИ рассказали о превосходстве российского Ил‐112В над украинским Ан‐140

Телеканал 360°01:18

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Известия00:07

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

REGNUMвчера в 23:52

National Interest объяснил, чем российский Ил-112В превосходит украинский Ан-140

ФАНвчера в 21:11

США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

News.ruвчера в 20:55

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

РИА Новостивчера в 19:59
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Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Американскому флоту предрекли поражение в случае войны с Россией

С развалом СССР американский флот потерял достойного соперника, а ВМС США "расслабились": бомбардировщики заменили на обычные боевые машины, не отличающиеся "сильными" характеристикам, что снизило дальность поражения.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

РПК пообещала жестко ответить Турции в случае атаки на курдов в Сирии

Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы

Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо

Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

США скорректировали планы украинской армии по захвату Донбасса – ДНР

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР напомнил, что подразделения республики находятся в полной боевой готовности и готовы отбить удар.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

ВС ВСУ назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине летчика

При крушении украинского истребителя Су-27, который 15 декабря разбился возле поселка Озерное в Житомирской области, погиб майор ВСУ Александр Фоменко 1975 года рождения.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие

Новейший корабль «Мытищи» завершил госиспытания

Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания и вскоре будет передан в состав Военно-морского флота, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35

Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

Авиаудары США уничтожили восемь боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали

Соединенные Штаты в субботу нанесли авиаудары в Сомали по боевикам запрещенной в РФ организации "Аш-Шабаб", уничтожены восемь террористов, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

Кремлевским курсантам вручили дипломы

Каждого свежеиспеченного лейтенанта вызывают старшие офицеры и генералы, чтобы торжественно вручить диплом.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Самолет США пролетел над районом учений ВМС России

Воздушное судно ВМС США совершило полет над морской зоной неподалеку от сирийских земель, которая была закрыта для совершения полетов.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак»

Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
Обновлено вчера в 11:20
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Ан-140
Украинский турбовинтовой региональный грузо-пассажирский самолёт, разработанный АНТК «Антонов». Предназначен для пассажирских и грузо-пассажирских перевозок на расстояние до 3700 км.
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