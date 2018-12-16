Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140. Как отмечается, самолеты похожи по конструкции и многим характеристикам.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр эз-Зор, передаёт SANA.

Армия и оружие Армия и оружие Австралия закупает новейшие американские истребители F-35 12 декабря на военную базу Вильямтон в Австралии прибыли два новейших американских истребителя F-35А.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС РФ фиксируют движение колонн нефтевозов из Сирии в Турцию и Ирак Российские ВКС фиксируют движение целых колонн нефтевозов с крупнейших сирийских месторождений нефти по направлению к турецкой и иракской границе.

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Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на нехватку ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко пожаловался на нехватку управляемых ракет, которые подошли бы для установки на бронекатера типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие Экспозицию севастопольского парка «Патриот» посвятят истории ПВО Экспозиция Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Севастополе будет посвящена истории войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие ЛНР: Украина наращивает ударный кулак у линии фронта Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уличил Украину в подготовке агрессии.

Армия и оружие Армия и оружие Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном Обнаружен и ликвидирован очередной туннель на израильско-ливанской границе, сообщила пресс-служба израильской армии, 16 декабря передает издание HAARETZ.

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся 30-летний Су-27 оказался одним из новейших на Украине Истребитель Су-27, разбившийся на Украине, оказался одной из самых новых машин этой модели в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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Армия и оружие Армия и оружие Де Мистура назвал сирийский конфликт одним из самых жестоких «Могу сказать, что не видел ни одного конфликта более жестокого, чем в Сирии, с использованием самых ужасных методов», — цитирует де Мистуру РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35 Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35.