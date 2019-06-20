National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400Газета.Ru вчера в 13:06

с чего всё началось

Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий. Отмечается, что среди реальных и потенциальных покупателей оружия Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

Футбол Андре Шюррле может продолжить карьеру в России Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.

Политика Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Экономика Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).

Авто Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу «В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Футбол Гол Месси не помог Аргентине в матче с парагвайцами на Кубке Америки Сборная Аргентины в матче группового этапа Кубка Америки сыграла вничью с командой Парагвая.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Политика О чем просили Владимира Путина в ходе прямых линий 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в 17-й раз выйдет специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Политика В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.

Шоу-бизнес Асмус встречает Харламов с гастролей в БДСМ-ошейнике Под снимком, размещенном на официальной страницы Кристины Асмус в Инстаграм, оставляют комментарии преимущественно мужчины.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Общество После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Политика Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве Как сообщает «Интерфакс-Украина», Тымчук мог выстрелить в себя во время чистки наградного оружия.

Армия и оружие Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.