Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400Газета.Ru вчера в 13:06
Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий. Отмечается, что среди реальных и потенциальных покупателей оружия Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.
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В первую очередь одним из достоинств С-400 считается прибыль от их продаж в Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, которая снижает негативный эффект санкций и создаёт базу для дальнейшей модернизации российского вооружения.RT на русскомвчера в 22:48
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