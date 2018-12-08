Армия и оружие
Журнал The National Interest назвал новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 "супероружем" российского спецназа. По данным издания, ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра обладает впечатляющей огневой мощью.
Газета.Ruвчера в 19:33
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Армия и оружие
ФСБ раскрыла содержание обнаруженных на украинских кораблях документов
На борту задержанного за незаконное пересечение российской границы украинского катера «Никополь» был обнаружен контрольный лист, в тексте которого говорилось о необходимости провести операцию в регионе «скрытно».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо
В последних числах ноября Минобороны России сообщило о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками
Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
ВМС Канады изъяли у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
«Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии
Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В СКП заявили, что все иностранные войска должны будут покинуть Сирию
Все иностранные военные силы обязаны в конечном итоге покинуть территорию Сирии после разрешения конфликта, заявил в пятницу в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) и представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Хади аль-Бахра.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Старейшему военному вузу России исполняется 186 лет
Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил России — старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования — отмечает 8 декабря день рождения.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Новейший китайский истребитель замечен на американской авиабазе
Специалисты заявили о том, что речь идёт о модели китайского боевого самолёта, однако, с какой именно целью она была создана, пока что остаётся неизвестным, равно как остаётся неизвестным и тот факт, насколько точно обнаруженный на американской военной авиабазе истребитель соответствует по характеристикам реальной модели.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли
Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Посадку истребителя Су-34 показали на видео
В российских ВВС начался новый учебный год, который был открыт показательными полетами на боевых самолетах Су-34 и Су-25.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
ВСУ сообщили об обстреле своих позиций «российскими оккупантами»
Пресс-центр Вооружённых сил Украины заявил о 13 обстрелах своих позиций на Донбассе седьмого декабря.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Южная Корея увеличила расходы на оборону
На нужды по совершенствованию систем наблюдения, сбора информации, ПВО, противоракетной обороны и сил ракетного удара Южная Корея потратит почти 15,4 триллиона вон.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В Северной Осетии состоится торжественное открытие военно-патриотического парка и Дома Юнармии
9 декабря в Северной Осетии в мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоится торжественное открытие военно-патриотического парка и Дома Юнармии.
Обновлено в 04:51