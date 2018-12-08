Армия и оружие
Журнал The National Interest назвал новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 "супероружем" российского спецназа. По данным издания, ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра обладает впечатляющей огневой мощью.
Газета.Ruвчера в 19:33
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Армия и оружие
Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Украинскую «бригаду будущего» вооружат советскими танками и БТР
В начале ноября в Военно-морских силах Украины было создано соединение морской пехоты, которое можно назвать "бригадой будущего", об этом заявил ее командир, полковник украинской армии Николай Палас, в интервью газете "Народная армия".
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Канадские военные изъяли более 17 тонн наркотиков
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
«Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии
Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Старейшему военному вузу России исполняется 186 лет
Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил России — старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования — отмечает 8 декабря день рождения.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Новейший китайский истребитель замечен на американской авиабазе
Специалисты заявили о том, что речь идёт о модели китайского боевого самолёта, однако, с какой именно целью она была создана, пока что остаётся неизвестным, равно как остаётся неизвестным и тот факт, насколько точно обнаруженный на американской военной авиабазе истребитель соответствует по характеристикам реальной модели.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли
Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Министр обороны Турции призвал США отказаться от помощи террористам
Анкара призывает США положить конец связям с террористической организацией YPG/PKK и отказаться от установления наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
СМИ КНР: Китайские лётчики впечатлены возможностями Су-35
В китайских СМИ опубликован материал, в котором рассказывается о восторженных отзывах о самолётах Су-35 со стороны лётчиков ВВС НОАК.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Соцсети: Не менее 10 БМП-1 проследовали из Словакии на Украину
Пользователи социальных сетей сообщают о передвижении колон тягачей с прицепами, на которых перевозятся бронетранспортные машины из территории Словакии на Украину.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Эксперт назвал декларативными заявления американских военачальников
Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что при всех своих воинственных заявлениях Вашингтон не решиться провоцировать Россию на море, поскольку Черноморский регион и Балтика — это «мышеловка» для Штатов.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения
В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Киев укрепляет подразделения в Донбассе нацбатальонами, заявили в ЛНР
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
На Камчатке на атомных подводных крейсерах ТОФ проведены учения по борьбе за живучесть
На Камчатке на подводных силах Тихоокеанского флота проведены первые в новом учебном году тренировки по борьбе за живучесть корабля.
Обновлено вчера в 23:49