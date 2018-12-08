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Армия и оружие Армия и оружие Украинскую «бригаду будущего» вооружат советскими танками и БТР В начале ноября в Военно-морских силах Украины было создано соединение морской пехоты, которое можно назвать "бригадой будущего", об этом заявил ее командир, полковник украинской армии Николай Палас, в интервью газете "Народная армия".

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Армия и оружие Армия и оружие «Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.

Армия и оружие Армия и оружие Старейшему военному вузу России исполняется 186 лет Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил России — старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования — отмечает 8 декабря день рождения.

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Армия и оружие Армия и оружие WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.

Армия и оружие Армия и оружие Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот

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Армия и оружие Армия и оружие Киев укрепляет подразделения в Донбассе нацбатальонами, заявили в ЛНР