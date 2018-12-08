Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

Армия и оружие Армия и оружие Канадские военные изъяли более 17 тонн наркотиков

Армия и оружие Армия и оружие Главному военному вузу исполняется 100 лет Поздравления со столетием со дня основания и 186–летием со дня образования «Николаевской академии Генерального штаба» принимает сегодня главное военное учебное заведение России — Академия Генерального штаба министерства обороны, сообщает 8 декабря пресс-служба МО РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Китайский истребитель пятого поколения замечен в США Наконец, главное - у стоящего на земле китайского истребителя рули высоты должны быть опущены к земле, поскольку давление в гидросистеме отсутствует.

Армия и оружие Армия и оружие «Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.

Армия и оружие Армия и оружие WP назвала кандидата Трампа на пост главы Комитета начштабов Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерала Марка Милли.

Армия и оружие Армия и оружие Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот

Армия и оружие Армия и оружие В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.

Армия и оружие Армия и оружие Украинскую «бригаду будущего» вооружат советскими танками и БТР В начале ноября в Военно-морских силах Украины было создано соединение морской пехоты, которое можно назвать "бригадой будущего", об этом заявил ее командир, полковник украинской армии Николай Палас, в интервью газете "Народная армия".

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Турции призвал США отказаться от помощи террористам Анкара призывает США положить конец связям с террористической организацией YPG/PKK и отказаться от установления наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт назвал декларативными заявления американских военачальников Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что при всех своих воинственных заявлениях Вашингтон не решиться провоцировать Россию на море, поскольку Черноморский регион и Балтика — это «мышеловка» для Штатов.

Армия и оружие Армия и оружие Для российских десантников разработают новые парашюты

Армия и оружие Армия и оружие СМИ КНР: Китайские лётчики впечатлены возможностями Су-35 В китайских СМИ опубликован материал, в котором рассказывается о восторженных отзывах о самолётах Су-35 со стороны лётчиков ВВС НОАК.

Армия и оружие Армия и оружие Киев укрепляет подразделения в Донбассе нацбатальонами, заявили в ЛНР