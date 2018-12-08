Армия и оружие
National Interest рассказал о «супероружии» российского спецназа
National Interest рассказал о «супероружии» российского спецназаГазета.Ru19:33
Журнал The National Interest назвал новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 "супероружем" российского спецназа. По данным издания, ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра обладает впечатляющей огневой мощью.
Газета.Ru19:33
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 23:10
Армия и оружие
Канадские военные изъяли более 17 тонн наркотиков
Обновлено в 23:12
Армия и оружие
Главному военному вузу исполняется 100 лет
Поздравления со столетием со дня основания и 186–летием со дня образования «Николаевской академии Генерального штаба» принимает сегодня главное военное учебное заведение России — Академия Генерального штаба министерства обороны, сообщает 8 декабря пресс-служба МО РФ.
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
Китайский истребитель пятого поколения замечен в США
Наконец, главное - у стоящего на земле китайского истребителя рули высоты должны быть опущены к земле, поскольку давление в гидросистеме отсутствует.
Обновлено в 22:21
Армия и оружие
«Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии
Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
WP назвала кандидата Трампа на пост главы Комитета начштабов
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерала Марка Милли.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения
В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Украинскую «бригаду будущего» вооружат советскими танками и БТР
В начале ноября в Военно-морских силах Украины было создано соединение морской пехоты, которое можно назвать "бригадой будущего", об этом заявил ее командир, полковник украинской армии Николай Палас, в интервью газете "Народная армия".
Обновлено в 23:22
Армия и оружие
Министр обороны Турции призвал США отказаться от помощи террористам
Анкара призывает США положить конец связям с террористической организацией YPG/PKK и отказаться от установления наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Эксперт назвал декларативными заявления американских военачальников
Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что при всех своих воинственных заявлениях Вашингтон не решиться провоцировать Россию на море, поскольку Черноморский регион и Балтика — это «мышеловка» для Штатов.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Для российских десантников разработают новые парашюты
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
СМИ КНР: Китайские лётчики впечатлены возможностями Су-35
В китайских СМИ опубликован материал, в котором рассказывается о восторженных отзывах о самолётах Су-35 со стороны лётчиков ВВС НОАК.
Обновлено в 23:12
Армия и оружие
Киев укрепляет подразделения в Донбассе нацбатальонами, заявили в ЛНР
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Самый грузоподъемный понтонный мост в мире поступит в войска ЦВО до конца года
До конца года в ЦВО будет сформирован батальон новейших понтонных парков ПП-2005.
Обновлено в 17:54