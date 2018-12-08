Армия и оружие Армия и оружие Минобороны ответило на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо В последних числах ноября Минобороны России сообщило о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил.

Армия и оружие Армия и оружие Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Канады изъяли у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина

Армия и оружие Армия и оружие «Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.

Армия и оружие Армия и оружие В СКП заявили, что все иностранные войска должны будут покинуть Сирию Все иностранные военные силы обязаны в конечном итоге покинуть территорию Сирии после разрешения конфликта, заявил в пятницу в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) и представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Хади аль-Бахра.

Армия и оружие Армия и оружие Старейшему военному вузу России исполняется 186 лет Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил России — старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования — отмечает 8 декабря день рождения.

Армия и оружие Армия и оружие Новейший китайский истребитель замечен на американской авиабазе Специалисты заявили о том, что речь идёт о модели китайского боевого самолёта, однако, с какой именно целью она была создана, пока что остаётся неизвестным, равно как остаётся неизвестным и тот факт, насколько точно обнаруженный на американской военной авиабазе истребитель соответствует по характеристикам реальной модели.

Армия и оружие Армия и оружие WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.

Армия и оружие Армия и оружие Соцсети: Не менее 10 БМП-1 проследовали из Словакии на Украину Пользователи социальных сетей сообщают о передвижении колон тягачей с прицепами, на которых перевозятся бронетранспортные машины из территории Словакии на Украину.

Армия и оружие Армия и оружие Власти ДНР: украинские спецслужбы готовят химатаку в Донбассе Британские кураторы настаивают на реальных жертвах, потому что последние провокации в Сирии не принесли желаемого эффекта, отметил Басурин в интервью «Донецкому агентству новостей».

Армия и оружие Армия и оружие Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот

Армия и оружие Армия и оружие России опять предложили оправдываться и каяться. Из-за ракет Крылатая ракета большой дальности наземного базирования 9М729 разработана в екатеринбургском ОКБ «Новатор» (по которому подчас так называют и саму ракету).

Армия и оружие Армия и оружие Итальянская армия перевооружится на новые «экологичные» самоходки Итальянская армия в скором времени получит на вооружение новую самоходную артиллерийскую установку Centauro-II (Чентавро2), представляющую собой модификацию предыдущей модели, сообщает журнал "Популярная Механика" со ссылкой на портал Jane's 360.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Турции призвал США отказаться от помощи террористам Анкара призывает США положить конец связям с террористической организацией YPG/PKK и отказаться от установления наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы.