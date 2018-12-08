Армия и оружие
Журнал The National Interest назвал новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 "супероружем" российского спецназа. По данным издания, ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра обладает впечатляющей огневой мощью.
Газета.Ruвчера в 19:33
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Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо
В последних числах ноября Минобороны России сообщило о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками
Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
ВМС Канады изъяли у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В СКП заявили, что все иностранные войска должны будут покинуть Сирию
Все иностранные военные силы обязаны в конечном итоге покинуть территорию Сирии после разрешения конфликта, заявил в пятницу в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) и представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Хади аль-Бахра.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
«Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии
Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Старейшему военному вузу России исполняется 186 лет
Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил России — старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования — отмечает 8 декабря день рождения.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Новейший китайский истребитель замечен на американской авиабазе
Специалисты заявили о том, что речь идёт о модели китайского боевого самолёта, однако, с какой именно целью она была создана, пока что остаётся неизвестным, равно как остаётся неизвестным и тот факт, насколько точно обнаруженный на американской военной авиабазе истребитель соответствует по характеристикам реальной модели.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
ФСБ: пушки на украинских катерах были готовы к стрельбе
Читайте материал: "ФСБ России опровергла информацию о блокаде украинских портов на Азове".
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли
Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Южная Корея увеличила расходы на оборону
На нужды по совершенствованию систем наблюдения, сбора информации, ПВО, противоракетной обороны и сил ракетного удара Южная Корея потратит почти 15,4 триллиона вон.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
России опять предложили оправдываться и каяться. Из-за ракет
Крылатая ракета большой дальности наземного базирования 9М729 разработана в екатеринбургском ОКБ «Новатор» (по которому подчас так называют и саму ракету).
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о договорённостях с США по Сирии
Турция и США договорились продолжить работу по совместному планированию действий в провинциях Сирии, упомянутых в турецко-американской дорожной карте.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Свыше пяти тысяч призывников отправлены в войска Восточного военного округа
Всего в ходе осенней призывной кампании 2018 года военными комиссариатами субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Восточного военного округа будет призвано и отравлено в войска около восьми тысяч новобранцев.
Обновлено в 00:29