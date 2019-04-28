Политика

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и СШАИзвестия вчера в 23:13

Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором. Такое мнение выразило издание The National Interest.
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Американские СМИ нашли способ помирить Россию и США

URA.Ruвчера в 21:55

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Известиявчера в 23:13

Курс на сближение: американские эксперты увидели пользу от признания Крыма российским

РЕН ТВвчера в 21:58

Американцы призвали США помириться с Россией для противостояния Китаю

Телеканал 360°00:58

Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

News.ruвчера в 21:43

National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США

ФАНвчера в 21:32

National Interest назвал способ «помирить» Россию и США

РИА Новостивчера в 20:40
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Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено вчера в 07:35
Политика

Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев

Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе

В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
Обновлено в 00:23
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате

Обновлено вчера в 22:40
Авто

Устаревшие привычки водителей советского периода

Обновлено в 01:15
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, — сообщил Эрнст.
Обновлено вчера в 13:59
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Культура

Фестиваль ударных инструментов пройдет в мае

Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие

Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы

Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы

С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге

Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Технологии

Определены самые уязвимые пароли

По подсчетам NCSC, самый уязвимый пароль, обладатели которого чаще всего становятся жертвами кибертак — «123456» (23,2 млн взломов по всему миру).
Обновлено вчера в 05:09
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Астрахани

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено вчера в 12:09
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено вчера в 09:02
Политика

В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

У крымского «Инкермана» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено 26 апреля в 13:52
Авто

Три люксовых кроссовера сразились на прямой

В импровизированном драг-рейсинге приняли участие Bentley Bentayga, Porsche Cayenne Turbo и Alfa Stelvio Quadrifoglio.
Обновлено вчера в 02:59
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли

В субботу, 27 апреля, стало известно, что запуск ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, который предназначен для экипажа МКС, было решено перенести.
Обновлено вчера в 11:29
Здоровье

В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника

Обновлено в 00:51
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено вчера в 14:37
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