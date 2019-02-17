National Interest раскрыл «убийцу танков Abrams» из РоссииСлово и Дело 11:49

Известный военный эксперт Чарли Гао поделился в статье для американского журнала The National Interest своими опасениями о спокойном будущем для американских танков серии Abrams, а также других боевых машин НАТО.

Происшествия Times: состояние Скрипаля ухудшилось Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.

Культура Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.

Происшествия Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза Руководство Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого 16 февраля произошло обрушение перекрытий и кровли, обратилось в Штаб по ликвидации последствий этого ЧП с просьбой провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов.

Политика Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил отменить поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля.

Наука Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Хоккей Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ "Питтсбург" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Москвичей предупредили о заморозках Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.

Политика Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".

Политика Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Армия и оружие Расчеты «Искандер-М» уничтожили командные пункты «противника» на Урале Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили командные пункты условного противника в рамках учений в Свердловской области.

Происшествия В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес Пожар на площади около 5 га произошел в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.

Спорт Биатлонист Гараничев объяснил невыход на старт: «Просто опоздал» Неприятный инцидент произошел с российским биатлонистом Евгением Гараничевым в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Финансы Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.

Армия и оружие Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС «Танки нанесли удары по двум военным постам ХАМАС после того, как в израильского военного было брошено взрывное устройство», — сообщает пресс-служба военного ведомства, уточняя, что военнослужащий получил ранение.

Армия и оружие Белоруссия скорректирует план обороны страны Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.

Армия и оружие «Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.

Происшествия «Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за гибели Салы «Кардифф» обвиняет французский «Нант» в халатности, которая привела к гибели футболиста Эмилиано Салы, и намерен обратиться в суд.

Происшествия Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.

Политика В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.

Политика Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута.

Шоу-бизнес Мать Децла рассказала о причинах его смерти В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).

Политика Премьер Хорватии советует Украине забрать Донбасс по хорватскому сценарию Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, но это должно проходить мирно, с помощью дипломатических средств и политического давления.

Спорт Россиянки триумфально выступили на домашнем Гран-при по гимнастике Российские спортсменки триумфально выступили на первом этапе Гран-при по художественной гимнастике.