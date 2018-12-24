Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160Российская газетавчера в 21:15
Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера. Он сравнил российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с "музейными экспонатами".
Российская газетавчера в 21:15
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Армия и оружие
CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
В Новосибирск вернулись более 150 зенитчиков из Сирии
Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись на родину после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Урок истории для спасских кадетов был проведён в музее-заповеднике
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие
Российские саперы разминировали 40 гектаров леса в Лаосе
Саперы Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил России с середины октября проводят в Лаосе гуманитарное разминирование, к настоящему моменту от снарядов очищено уже 40 гектаров, пишет газета Минобороны «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры
В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
В США испытали две мощнейшие авиабомбы
На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Индонезия обвинила австралийские СМИ в публикации ложных материалов
Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что примет меры против австралийского издания Saturday Paper после того, как газета обвинила правительство Индонезии в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны, передает агентство Antara со ссылкой на заявление индонезийского МИД.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
В сети показали видео полета пяти истребителей США на учениях
Пять различных американских истребителей провели совместный полет, поднявшись в небо единым строем в ходе совместных учений авиации корпуса морской пехоты (КМП), военно-воздушных (ВВС) и военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
Президент Египта сменил главу военной разведки
За последние годы лидер страны сменил ряд высокопоставленных чиновников в Минобороны, МВД и Управлении общей разведки.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B
Минобороны сравнило характеристики российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые собираются на Казанском авиазаводе, и американского самолета B1-B.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов
Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.
Обновлено вчера в 14:28