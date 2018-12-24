Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера. Он сравнил российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с "музейными экспонатами".

National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало врасплох не только союзников США, в том числе на Ближнем Востоке, но и членов американского Конгресса.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России» В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные вернулись домой после выполнения задач в Сирии Более 150 российских военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа(ЦВО) вернулись домой после успешно выполненной операции по охране российских объектов в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две мощнейшие авиабомбы На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Лаоса высоко оценил подготовку российских саперов Находясь на базе отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил в провинции Боликхамсай, министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат высоко оценил подготовку российских саперов и их техническую оснащенность.

Армия и оружие Армия и оружие Индонезия обвинила австралийские СМИ в публикации ложных материалов Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что примет меры против австралийского издания Saturday Paper после того, как газета обвинила правительство Индонезии в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны, передает агентство Antara со ссылкой на заявление МИД страны.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B Минобороны сравнило характеристики российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые собираются на Казанском авиазаводе, и американского самолета B1-B.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Египта сменил главу военной разведки За последние годы лидер страны сменил ряд высокопоставленных чиновников в Минобороны, МВД и Управлении общей разведки.

Армия и оружие Армия и оружие Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.