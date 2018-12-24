с чего всё началось

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они не представляют какой-либо угрозы.

National Interest раскритиковал посла США за слова о Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России» В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В Новосибирск вернулись более 150 зенитчиков из Сирии Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись на родину после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Мантуров рассказал об отказе от доллара в контрактах на поставки С-400 Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две мощнейшие авиабомбы На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ Австралии обвинили Индонезию в применении химоружия Газета обвинила страну в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны.

Армия и оружие Армия и оружие Два бомбардировщика Су-34 поступили в авиаполк под Челябинском Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили в состав авиаполка, расположенного в Челябинской области, в рамках гособоронзаказа.

Армия и оружие Армия и оружие Военную разведку Египта возглавил новый руководитель Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.

Армия и оружие Армия и оружие СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР

Армия и оружие Армия и оружие Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.

Армия и оружие Армия и оружие Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету В Индии прошли успешные испытания баллистической ракеты «Агни-4», которая способна нести ядерную боеголовку, передает телеканал NDTV.