Армия и оружие

The National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
РИА Новости
вчера в 17:30

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами".
РИА Новостивчера в 17:30
с чего всё началось
Американский журнал The National Interest
 скептически оценил слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, сравнившего российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявившего, что они якобы не представляют какой-либо угрозы.
Народные новостивчера в 18:57

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Два Ту-160 в состоянии зачистить США: в Совфеде ответили американскому дипломату на критику российских самолетов

ФАН04:05

National Interest раскритиковал посла США за слова о Ту-160

Газета.Ru01:20

The National Interest пристыдил посла США за сравнение Ту-160 с музейными экспонатами

URA.Ruвчера в 21:38

National Interest раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160

Комсомольская правдавчера в 21:29

The National Interest раскритиковал заявление посла США о Ту-160

RT на русскомвчера в 21:28

NI подверг американского посла критике за слова о «музейности» Ту-160

Народные новостивчера в 18:57

The National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

РИА Новостивчера в 17:30
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Армия и оружие

Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщил Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска

Два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34 вошли в состав авиационного полка в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией

Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты

По словам министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса, террористы освоили технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолёты.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

МИД предупредил о реакции России на разрыв Вашингтоном ДРСМД

Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет в случае разрыва Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Бельгийские военные боятся замерзнуть в Эстонии

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Комплексы «Бал» после учений в Крыму вернули на базу

Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Видеозапись испытания сверхмощных авиабомб GBU-57 выложили в Сети

Военнослужащие США провели испытания сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие

МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов

Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

КНДР раскритиковала Японию за испытания новой ракеты-перехватчика

В СМИ Северной Кореи появились критические статьи, осуждающие недавние испытания Японией ракеты-перехватчика.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Военную разведку Египта возглавил новый руководитель

Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Запад ждет вторжения «вежливых людей» через Северный полюс

Профессор военного колледжа Армии США Роберт Фарлиоб в статье для The National Interest перечислил самые горячие регионы следующего года, где может начаться третья мировая.
Обновлено в 00:00
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