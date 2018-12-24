с чего всё началось

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами".

The National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщил Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Армия и оружие Армия и оружие Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска Два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34 вошли в состав авиационного полка в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие «Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты По словам министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса, террористы освоили технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолёты.

Армия и оружие Армия и оружие МИД предупредил о реакции России на разрыв Вашингтоном ДРСМД Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет в случае разрыва Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Бельгийские военные боятся замерзнуть в Эстонии

Армия и оружие Армия и оружие Комплексы «Бал» после учений в Крыму вернули на базу Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Армия и оружие Армия и оружие РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США

Армия и оружие Армия и оружие Видеозапись испытания сверхмощных авиабомб GBU-57 выложили в Сети Военнослужащие США провели испытания сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Армия и оружие Армия и оружие МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР раскритиковала Японию за испытания новой ракеты-перехватчика В СМИ Северной Кореи появились критические статьи, осуждающие недавние испытания Японией ракеты-перехватчика.

Армия и оружие Армия и оружие Военную разведку Египта возглавил новый руководитель Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.