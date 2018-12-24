Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами".

The National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России» В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Два бомбардировщика Су-34 поступили в авиаполк под Челябинском Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили в состав авиаполка, расположенного в Челябинской области, в рамках гособоронзаказа.

Армия и оружие Армия и оружие МИД предупредил о реакции России на разрыв Вашингтоном ДРСМД Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет в случае разрыва Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолеты Боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) осваивают технические средства, которыми можно сбивать пассажирские самолеты.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине возмутились тем, что генсек ОБСЕ назвал ЛДНР республиками По словам Гремингера, «если мятежные республики Донбасса окажутся под военным давлением, то это приведёт к их поддержке со стороны России».

Армия и оружие Армия и оружие Солдаты НАТО мёрзнут в Эстонии без зимнего обмундирования 270 бельгийских военнослужащих участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, не имея специальной зимней амуниции.

Армия и оружие Армия и оружие РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США

Армия и оружие Армия и оружие Комплексы «Бал» после учений в Крыму вернули на базу Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Армия и оружие Армия и оружие Сверхмощные термоядерные бомбы испытали в США ВВС США провели испытания сверхмощных термоядерных бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые предназначены для уничтожения бункеров.

Армия и оружие Армия и оружие МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.

Армия и оружие Армия и оружие Американские военные займутся отслеживанием Санты