Армия и оружие
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами".
РИА Новостивчера в 17:30
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National Interest раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160
Комсомольская правдавчера в 21:29
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Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией
После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Два бомбардировщика Су-34 поступили в авиаполк под Челябинском
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили в состав авиаполка, расположенного в Челябинской области, в рамках гособоронзаказа.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
МИД предупредил о реакции России на разрыв Вашингтоном ДРСМД
Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет в случае разрыва Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолеты
Боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) осваивают технические средства, которыми можно сбивать пассажирские самолеты.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
На Украине возмутились тем, что генсек ОБСЕ назвал ЛДНР республиками
По словам Гремингера, «если мятежные республики Донбасса окажутся под военным давлением, то это приведёт к их поддержке со стороны России».
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Солдаты НАТО мёрзнут в Эстонии без зимнего обмундирования
270 бельгийских военнослужащих участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, не имея специальной зимней амуниции.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Комплексы «Бал» после учений в Крыму вернули на базу
Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Сверхмощные термоядерные бомбы испытали в США
ВВС США провели испытания сверхмощных термоядерных бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые предназначены для уничтожения бункеров.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов
Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Американские военные займутся отслеживанием Санты
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
На верфи Даляня строятся сразу 4 аналога американских эсминцев с Aegis - 052DG
Китайские эсминцы Type 052 в самом Китае называют аналогом американских боевых кораблей с системами Aegis.
Обновлено в 05:36