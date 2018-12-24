Армия и оружие

The National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
РИА Новости
вчера в 17:30

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами".
РИА Новостивчера в 17:30

Подробнее о событии

«Превосходит любой американский самолет»: военный эксперт отметил ракетоносцы Ту-160, которые посол США назвал «музейными экспонатами»

Народные новости06:15

Два Ту-160 в состоянии зачистить США: в Совфеде ответили американскому дипломату на критику российских самолетов

ФАН04:05

National Interest раскритиковал посла США за слова о Ту-160

Газета.Ru01:20

The National Interest пристыдил посла США за сравнение Ту-160 с музейными экспонатами

URA.Ruвчера в 21:38

National Interest раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160

Комсомольская правдавчера в 21:29

The National Interest раскритиковал заявление посла США о Ту-160

RT на русскомвчера в 21:28

The National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

РИА Новостивчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Армия и оружие

Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией

После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

Два бомбардировщика Су-34 поступили в авиаполк под Челябинском

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили в состав авиаполка, расположенного в Челябинской области, в рамках гособоронзаказа.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

МИД предупредил о реакции России на разрыв Вашингтоном ДРСМД

Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет в случае разрыва Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие

МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолеты

Боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) осваивают технические средства, которыми можно сбивать пассажирские самолеты.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие

На Украине возмутились тем, что генсек ОБСЕ назвал ЛДНР республиками

По словам Гремингера, «если мятежные республики Донбасса окажутся под военным давлением, то это приведёт к их поддержке со стороны России».
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Солдаты НАТО мёрзнут в Эстонии без зимнего обмундирования

270 бельгийских военнослужащих участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, не имея специальной зимней амуниции.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Комплексы «Бал» после учений в Крыму вернули на базу

Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Сверхмощные термоядерные бомбы испытали в США

ВВС США провели испытания сверхмощных термоядерных бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые предназначены для уничтожения бункеров.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов

Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Американские военные займутся отслеживанием Санты

Обновлено в 05:29
Армия и оружие

На верфи Даляня строятся сразу 4 аналога американских эсминцев с Aegis - 052DG

Китайские эсминцы Type 052 в самом Китае называют аналогом американских боевых кораблей с системами Aegis.
Обновлено в 05:36
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное