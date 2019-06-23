Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войныРИА Новости 00:02
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
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Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом
Обновлено вчера в 03:37
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом
Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Политика
Песков рассказал о ручном управлении Россией Путиным
По словам Дмитрия Пескова, Владимиру Путину требуется не только хорошая физическая, но и моральная подготовка.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Зенит» может продать Ригони за 9 млн евро
На футболиста претендует «Ривер Плейт». В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи
По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.
Обновлено в 05:53
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Обновлено в 03:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Футбол
Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара.
Обновлено в 03:42
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика
Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс
Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца
Обновлено в 05:53
Футбол
Кутьин перешел в «Луч» до конца следующего сезона
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне Кутьин выступал за красноярский «Енисей».
Обновлено в 03:55
Спорт
Стрелок Черноусов стал двукратным чемпионом Европейских игр
Обновлено в 05:17
Происшествия
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика
В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения
Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами.
Обновлено вчера в 09:32