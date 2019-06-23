Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войныРИА Новости 00:02

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
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Американский журнал предупредил о риске начала ядерной войны

URA.Ru02:11

National Interest предупредил о риске ядерной войны

РИА Новости00:02

Американские СМИ предупредили о риске ядерной войны

Life.ru01:22

Зловещий шаг сделан: эксперты опасаются начала ядерной войны в Азии

РЕН ТВ00:35

СМИ предупреждают о риске ядерной войны

News.ru00:27

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Газета.Ru00:27

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Известия01:31
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Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом

Обновлено вчера в 03:37
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев грубо нарушил правила авиакомпании из-за истерики Лу

Обновлено в 05:00
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Обновлено в 06:10
Политика

Песков рассказал о ручном управлении Россией Путиным

По словам Дмитрия Пескова, Владимиру Путину требуется не только хорошая физическая, но и моральная подготовка.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Зенит» может продать Ригони за 9 млн евро

На футболиста претендует «Ривер Плейт». В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи

По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.
Обновлено в 05:53
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Обновлено в 03:23
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия

На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Футбол

Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара.
Обновлено в 03:42
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Общество

В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика

Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс

Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца

Обновлено в 05:53
Футбол

Кутьин перешел в «Луч» до конца следующего сезона

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне Кутьин выступал за красноярский «Енисей».
Обновлено в 03:55
Спорт

Стрелок Черноусов стал двукратным чемпионом Европейских игр

Обновлено в 05:17
Происшествия

В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва

В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика

В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения

Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами.
Обновлено вчера в 09:32
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