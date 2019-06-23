National Interest предупредил о риске ядерной войныРИА Новости 00:02

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.

Футбол «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.

Политика Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

Происшествия В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства» Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).

Авто Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами» Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".

Политика Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».

Общество В России начались акции против фабрикации уголовных дел На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Политика Песков рассказал о ручном управлении Россией Путиным По словам Дмитрия Пескова, Владимиру Путину требуется не только хорошая физическая, но и моральная подготовка.

Политика Путин высказался об отношениях с США Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

Футбол «Зенит» может продать Ригони за 9 млн евро На футболиста претендует «Ривер Плейт». В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.

Происшествия Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону» Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара.

Музыка Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.

Общество В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.

Политика Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.

Футбол Кутьин перешел в «Луч» до конца следующего сезона Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне Кутьин выступал за красноярский «Енисей».

Происшествия В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.

Здоровье Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.