Американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если ВМС США не модернизируют свою палубную авиацию, об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

National Interest предрек поражение флоту США в войне с Россией

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