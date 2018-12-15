Армия и оружие
Американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если ВМС США не модернизируют свою палубную авиацию, об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
РИА Новости17:34
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