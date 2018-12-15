Армия и оружие

National Interest предрек поражение флоту США в войне с Россией
РИА Новости
17:34

Американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если ВМС США не модернизируют свою палубную авиацию, об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
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