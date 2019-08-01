с чего всё началось

Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России. Об этом пишет National Interest. По информации издания, Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.

Происшествия Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Футбол «Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Происшествия ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.

Происшествия СКР подозревает фонд Навального в отмывании 1 млрд Дело возбудил Следственный комитет России (СКР), сотрудники которого предполагают, что с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК получил от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, добытых отправителями преступным путем.

Общество Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву "Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Общество Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Происшествия Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.

Футбол «Барселона» может арендовать Неймара "Барселона" может взять в аренду бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.

Политика Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.

Политика Помпео сделал заявление по Крыму Госсекретарь США Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", передает РИА "Новости".

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.