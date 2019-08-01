с чего всё началось

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.

Политика США вводят новые санкции против России На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Политика Иран задержал иностранный танкер Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.

Экономика Эксперты верят в рубль и прогнозируют умеренный рост цен Большинство экспертов, опрошенных «Коммерсантом», считают, что рубль по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли упадёт, а цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

Футбол Названы затраты «Реала» на подписание Погба Стало известно, сколько может потратить мадридский "Реал", чтобы подписать полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Mirror.

Общество Названо число россиян с перспективой остаться без работы В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Происшествия В Петербурге два человека погибли в Skoda, загоревшейся после ДТП Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 августа водитель и два пассажира автомобиля Skoda погибли на востоке Ленинградской области в результате столкновения их машины с грузовым автомобилем КамАЗ.

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Происшествия В Британии влюбленная пара занялась сексом на глазах у прохожих В Халле (Британия) влюбленная молодая пара занялась сексом прямо на глазах у изумленных прохожих.

Политика Кличко покинул Киев в разгар конфликта с Зеленским Мэра Киева Виталия Кличко, которого Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается уволить с поста руководителя столичной городской госадминистрации, 4 августа заметили в самолете, вылетающем из Киева.

Футбол Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в «Милан» Лучший игрок Кубка африканских наций по футболу 2019 года алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из "Эмполи" в "Милан".

Общество Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.

Теннис Шварцман стал победителем турнира в Лос-Кабосе Завершился финал турнира категории ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Теннис Кирьос встал на одно колено перед Циципасом, которого потом обыграл По ходу матча у греческого теннисиста порвался шнурок. Кирьос забрал запасную обувь у отца Циципаса и переда ее греку.

Спорт Кихира показала произвольную программу с местом под четверной Напомним, ранее свои короткие программы для нового сезона в полном варианте показали чемпионы мира Нейтан Чен и Алина Загитова.

Кино «Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов» "Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.