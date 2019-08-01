с чего всё началось

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Футбол Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара» Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.

Наука Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Общество Пособие на ребенка увеличено с 50 рублей до прожиточного минимума Напомним, в Саратовской области прожиточный минимум трудоспособного населения за первый квартал этого года составил 9 948 рублей.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Шоу-бизнес Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Происшествия Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Политика В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.

Происшествия На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ Конфликт произошёл из-за спора вокруг даты празднования дня ВДВ, которую в Незалежной перенесли на 21 ноября, сообщает издание "Информатор".

Интернет Instagram и WhatsApp сменят название В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».

Общество Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".

Футбол СМИ: «Барселона» близка к аренде Неймара Как сообщает Sport.es, «Барселона» и ПСЖ ведут переговоры относительно аренды нападающего Неймара в испанский клуб.

Общество Сбой произошел в работе Instagram В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Общество Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.