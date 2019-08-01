Политика
National Interest оценил военно-морской парад в ПетербургеРИА Новости вчера в 19:03
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.
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с чего всё началось
Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.Невские Новостивчера в 19:26
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