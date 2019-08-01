с чего всё началось

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.

Происшествия В американском штате Огайо произошла стрельба В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Шоу-бизнес Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию Филипп Киркоров выложил в сторис Instagram свой детский снимок. На нем он поразительно похож на собственного сына Мартина-Кристина.

Общество Путин повысил размер детских пособий Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.

Общество Митинг в Петербурге начался с провокаций Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Экономика В Минфине США разъяснили применение новых санкций Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Общество Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).

Общество Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Происшествия В результате ДТП под Новосибирском пострадали семь человек Семь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Общество В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Наука Ученые нашли способ предотвращения необратимой гибели мозга Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.