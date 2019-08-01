Политика

National Interest оценил военно-морской парад в ПетербургеРИА Новости 19:03

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.
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NI: парад в Петербурге показал мощь российского флота

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Утро.ru01 августа в 10:19

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ПолитРоссия01 августа в 12:02

Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге

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ИноСМИ01 августа в 06:01
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Обновлено в 09:28
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Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году

Обновлено в 09:13
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«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»

Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия

Десять тысяч бутылок пива разбились в Германии в результате аварии

Около 10 тыс. бутылок пива оказались разбиты в результате аварии на юго-западе Германии.
Обновлено в 22:26
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Экономика

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета

Обновлено в 20:49
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45
Интернет

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды

Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено в 16:36
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

1 августа Пенсионный фонд проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году.
Обновлено 01 августа в 02:52
Футбол

Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»

Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено в 20:04
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Минздрав: В Башкирии раком болеют реже, чем в других регионах ПФО

Жители Башкирии болеют раком реже, чем соседи.
Обновлено в 05:58
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

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Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны

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Обновлено в 06:52
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Некоторые, чтобы избежать задержания, привели на акцию детей.
Обновлено в 13:24
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Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя

Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев.
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СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере

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С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
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Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
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Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
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