Политика
National Interest оценил военно-морской парад в ПетербургеРИА Новости 19:03
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.
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Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
Обновлено в 09:13
Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Десять тысяч бутылок пива разбились в Германии в результате аварии
Около 10 тыс. бутылок пива оказались разбиты в результате аварии на юго-западе Германии.
Обновлено в 22:26
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено в 16:36
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
1 августа Пенсионный фонд проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году.
Обновлено 01 августа в 02:52
Футбол
Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено в 20:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Минздрав: В Башкирии раком болеют реже, чем в других регионах ПФО
Жители Башкирии болеют раком реже, чем соседи.
Обновлено в 05:58
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика
Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны
Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте.
Обновлено в 10:25
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено в 17:56
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Участники привели на незаконную акцию детей, чтобы избежать задержания
Некоторые, чтобы избежать задержания, привели на акцию детей.
Обновлено в 13:24
Авто
Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя
Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев.
Обновлено в 23:07
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено 01 августа в 04:27
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52