Армия и оружие
Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
RT на русском01:40
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National Interest назвал уникальным новое оружие РФ для уничтожения подлодок
Телеканал 360°вчера в 23:33
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Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые 25 ноября два раза нарушили границу РФ в Черном море и совершали опасное маневрирование.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Военное положение на Украине не означает войны с Россией — Порошенко
Введение военного положения на Украине не означает объявления войны России, заявил президент Украины Петр Порошенко 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии
Утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку
Накануне Дня морской пехоты, который отмечается 27 ноября, военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
В Турции арестовали 20 человек, подозреваемых в терроризме
Правоохранительные органы Турции задержали 20 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 26 ноября Anadolu.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Кубок завоевали слушатели Военного университета
Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе
Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави
В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Столкновения в Кашмире: девять человек погибли
В результате кровопролитных столкновений в индийском Кашмире погибли по меньшей мере девять человек, сообщает 26 ноября Al Jazeera.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Президент Латвии посетил зону конфликта в Донбассе
Глава Латвии решил посетить зону конфликта в рамках своего визита на Украину, где ему еще предстоит ряд переговоров с лидерами государства.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» представит технику для борьбы с терроризмом на выставке в Карачи
«Рособоронэкспорт» представит проверенные в боевых условиях средства для контртеррористических операций (КТО) на выставке IDEAS 2018, которая состоится в пакистанском городе Карачи с 27 по 30 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:45