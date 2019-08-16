Армия и оружие

National Interest оценил развитие российского флотаРИА Новости вчера в 23:16

По мере трансформации российский флот по большинству показателей отстает от военно-морских сил США и Китая, делает вывод издание. В 2019 году российский флот, согласно оценкам Пентагона, насчитывает 360 кораблей. У китайского флота — 624 военных корабля.
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The National Interest сравнил возможности флота России и США

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РИА Новостивчера в 23:16

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В США оценили развитие российского флота

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The National Interest оценил развитие флота России

RT на русском01:50
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В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
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