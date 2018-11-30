Армия и оружие
Американское издание The National Interest считает, что новый автомат концерна "Калашников" АК-308 может стать успешным российским продуктом, рассчитанным на экспорт.
Газета.Ru07:52
Оценить
51 человек отреагировал
с чего всё началось
Автомат АК-308, несмотря на банальную, на первый взгляд, внешность, стал одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия за счет использования 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО, пишет американский журнал The National Interest.РИА Новостивчера в 23:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:31, Ашберн
Армия и оружие
НАТО стягивает войска к границам РФ под видом учений — Минобороны РФ
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после того, как уведомят об этом российские власти.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
ЦАХАЛ: Сирийская ракета упала на Голанские высоты
Представитель ЦАХАЛ заявил, что сирийская ракета класс «воздух-воздух» упала на Голанские высоты. Снаряд упал на открытой территории.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С»
На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны
Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии
РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника
Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе
Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Минобороны построит самый большой в мире музей военной авиации
Центральный музей Воздушно-космических сил, который будет построен на территории подмосковного парка культуры и отдыха "Патриот", станет крупнейшим в мире музейным комплексом военной авиации.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР
Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
США нанесли удар по террористам из «Аль-Каиды» в Ливии
ВВС США нанесли удар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКСИМ, запрещена в РФ), уничтожив по меньшей мере 11 боевиков и три автомобиля.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России
Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу
Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).
Обновлено в 09:11