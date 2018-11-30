с чего всё началось

Американское издание The National Interest считает, что новый автомат концерна "Калашников" АК-308 может стать успешным российским продуктом, рассчитанным на экспорт.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО стягивает войска к границам РФ под видом учений — Минобороны РФ

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после того, как уведомят об этом российские власти.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие ЦАХАЛ: Сирийская ракета упала на Голанские высоты Представитель ЦАХАЛ заявил, что сирийская ракета класс «воздух-воздух» упала на Голанские высоты. Снаряд упал на открытой территории.

Армия и оружие Армия и оружие Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С» На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.

Армия и оружие Армия и оружие Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны построит самый большой в мире музей военной авиации Центральный музей Воздушно-космических сил, который будет построен на территории подмосковного парка культуры и отдыха "Патриот", станет крупнейшим в мире музейным комплексом военной авиации.

Армия и оружие Армия и оружие Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.

Армия и оружие Армия и оружие США нанесли удар по террористам из «Аль-Каиды» в Ливии ВВС США нанесли удар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКСИМ, запрещена в РФ), уничтожив по меньшей мере 11 боевиков и три автомобиля.

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.