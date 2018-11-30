с чего всё началось

Недавний выход "Калашникова" на экспортный рынок примечателен не только новыми технологиями, но и новой бизнес-моделью, пишет The National Interest, отмечая, что ранее модели под экспорт производились не для конкретного покупателя, тогда как AK-308 спроектирован и выводится на рынок с учетом потребностей одной страны — Индии.

Армия и оружие Армия и оружие ДНР: ВСУ планируют наступление на Донбасс в декабре ВСУ планируют наступление на Донбасс в начале декабря, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 30 ноября «Донецкое агентство новостей».

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после того, как уведомят об этом российские власти.

Армия и оружие Армия и оружие Путин осудил химатаку в западном Алеппо Президент России Владимир Путин осудил химическую атаку со стороны террористов в западном Алеппо, которая произошла 24 ноября, и призвал наказать виновных.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО В интернете появились видеозаписи действий ПВО Сирии под Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С» На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.

Армия и оружие Армия и оружие Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.

Армия и оружие Армия и оружие На Балтийском флоте открыт первый воинский православный храм Рядом с храмом установлена единственная в России воинская православная звонница, которая сочетает в себе главный символ морской пехоты — якорь и главные православные символы — крест, купол, колокола.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой Самолеты F-16 ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтикой.

Армия и оружие Армия и оружие Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот» В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.