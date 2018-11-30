Армия и оружие

National Interest оценил новый автомат Калашникова
Газета.Ru
07:52

Американское издание The National Interest считает, что новый автомат концерна "Калашников" АК-308 может стать успешным российским продуктом, рассчитанным на экспорт.
Газета.Ru07:52
с чего всё началось
Автомат АК-308, несмотря на банальную, на первый взгляд, внешность, стал одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия за счет использования 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО, пишет американский журнал The National Interest
.
РИА Новостивчера в 23:41

Подробнее о событии

«Американцы мечтали держать его в руках»: эксперт о преимуществах «неубиваемого» АК перед западными винтовками

ФАН07:54

National Interest оценил новый автомат Калашникова

Газета.Ru07:52

Военный эксперт оценил новый автомат Калашникова

Известия06:59

National Interest оценил новый АК-308

RT на русском04:38

В США поразились свойствам нового автомата «Калашникова»

Московский Комсомолец02:38

«Встречайте новое смертельное оружие России». В США оценили автомат «Калашникова» АК‐308

Телеканал 360°01:16

National Interest оценил новый автомат Калашникова

РИА Новостивчера в 23:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
Армия и оружие

Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе трех бригад концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления, которое может начаться в декабре этого года.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО

В интернете появились видеозаписи действий ПВО Сирии под Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Система ПВО Крыма будет усилена дивизионом ЗРПК «Панцирь-С»

Дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" развернется в Крыму до конца 2018 года.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу

Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника

Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Химическая атака боевиков в Алеппо возмутила Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что химическая атака террористов в Алеппо не должна остаться безнаказанной.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Самолеты F-16 ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтикой.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России

Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Авиаполк под Курском усилен новым истребителем Су-30СМ

Авиаполку под Курском передан истребитель Су-30СМ, а до конца года полк получит еще один истребитель, сообщает пресс-служба Западная военного округа.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот»

В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений

Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

В Крыму разъяснили смысл провокаций Украины в Азовском море

Официальный Киев использует провокации в Азовском море для усиления давления на Россию и подстрекательства Запада к введению новых санкций.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

ЛНР: сотрудники СБУ, задержанные в Чёрном море, могли участвовать в АТО

Двое сотрудников контрразведки СБУ, задержанные вместе с экипажами трёх кораблей украинских ВМС в Керченском проливе, могли участвовать в карательной операции против Донбасса, заявили в генеральной прокуратуре ЛНР, сообщил 30 ноября официальный сайт.
Обновлено в 08:17
Главное