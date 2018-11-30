с чего всё началось

Американское издание The National Interest считает, что новый автомат концерна "Калашников" АК-308 может стать успешным российским продуктом, рассчитанным на экспорт.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе трех бригад концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления, которое может начаться в декабре этого года.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО В интернете появились видеозаписи действий ПВО Сирии под Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Система ПВО Крыма будет усилена дивизионом ЗРПК «Панцирь-С» Дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" развернется в Крыму до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.

Армия и оружие Армия и оружие Химическая атака боевиков в Алеппо возмутила Путина Президент России Владимир Путин заявил, что химическая атака террористов в Алеппо не должна остаться безнаказанной.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой Самолеты F-16 ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтикой.

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Авиаполк под Курском усилен новым истребителем Су-30СМ Авиаполку под Курском передан истребитель Су-30СМ, а до конца года полк получит еще один истребитель, сообщает пресс-служба Западная военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот» В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму разъяснили смысл провокаций Украины в Азовском море Официальный Киев использует провокации в Азовском море для усиления давления на Россию и подстрекательства Запада к введению новых санкций.