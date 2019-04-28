Политика
National Interest назвал способ «помирить» Россию и СШАРИА Новости вчера в 20:40
США могут заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений между странами, пишет National Interest.
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Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Арктический воздух принесет похолодание в Москву
Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
Хоккей
Артемий Панарин признан главной звездой дня в НХЛ
Панарин удостоился звания главной звезды игрового дня за 3 очка (2 шайбы и результативная передача), набранные им во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона с командой "Бостон Брюинз" (3:2 (ОТ) в матче в пользу "Коламбуса", 1 − 1 в серии) Второй звездой дня стал ещё один форвард "Коламбуса" Мэтт Дюшейн, который стал автором победной шайбы в этом же матче.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено вчера в 02:15
Единоборства
Смоляков проиграл Харди на турнире UFC
Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Украинский дезертир напился и подорвался на собственной мине
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинский военный напился и подорвался на мине, которая была ранее установлена его же сослуживцами.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Религия
Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2019 для родных и друзей
Предлагаем несколько трогательных стихотворных поздравлений, которые можно послать в виде SMS-сообщений или через соцсети.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 26 апреля в 09:01
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов
Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено вчера в 15:06
Наука
Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА встретятся в центральном матче 26-го тура РПЛ
Программа 26-го тура продолжится в воскресенье четырьмя матчами.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Религия
«Называл Бога папой»: главный секрет Пасхи
Обновлено в 01:00
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили рассказал о своей эпилепсии
Российский певец Сосо Павлиашвили откровенно рассказал о своей болезни, которой страдал около семи лет, в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:35
Единоборства
Назван возможный соперник Федора Емельяненко
По словам президента Bellator, Емельяненко и Барнетт никогда не встречались, и это будет «нечто невероятное».
Обновлено вчера в 17:52
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено 26 апреля в 06:47
Политика
В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 12:29