Политика

National Interest назвал способ «помирить» Россию и СШАРИА Новости вчера в 20:40

США могут заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений между странами, пишет National Interest.
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Американцы призвали США помириться с Россией для противостояния Китаю

Телеканал 360°00:58

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Известиявчера в 23:13

National Interest назвал способ «помирить» Россию и США

РИА Новостивчера в 20:40

Американские СМИ нашли способ помирить Россию и США

URA.Ruвчера в 21:55

Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

News.ruвчера в 21:43

National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США

ФАНвчера в 21:32

Курс на сближение: американские эксперты увидели пользу от признания Крыма российским

РЕН ТВвчера в 21:58
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Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Арктический воздух принесет похолодание в Москву

Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
Хоккей

Артемий Панарин признан главной звездой дня в НХЛ

Панарин удостоился звания главной звезды игрового дня за 3 очка (2 шайбы и результативная передача), набранные им во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона с командой "Бостон Брюинз" (3:2 (ОТ) в матче в пользу "Коламбуса", 1 − 1 в серии) Второй звездой дня стал ещё один форвард "Коламбуса" Мэтт Дюшейн, который стал автором победной шайбы в этом же матче.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Музыка

Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено вчера в 02:15
Единоборства

Смоляков проиграл Харди на турнире UFC

Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие

Украинский дезертир напился и подорвался на собственной мине

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинский военный напился и подорвался на мине, которая была ранее установлена его же сослуживцами.
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой

Обновлено вчера в 07:27
Религия

Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2019 для родных и друзей

Предлагаем несколько трогательных стихотворных поздравлений, которые можно послать в виде SMS-сообщений или через соцсети.
Обновлено вчера в 15:00
Культура

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:11
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 26 апреля в 09:01
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено вчера в 15:06
Наука

Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки

Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в центральном матче 26-го тура РПЛ

Программа 26-го тура продолжится в воскресенье четырьмя матчами.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Религия

«Называл Бога папой»: главный секрет Пасхи

Обновлено в 01:00
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Певец Сосо Павлиашвили рассказал о своей эпилепсии

Российский певец Сосо Павлиашвили откровенно рассказал о своей болезни, которой страдал около семи лет, в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:35
Единоборства

Назван возможный соперник Федора Емельяненко

По словам президента Bellator, Емельяненко и Барнетт никогда не встречались, и это будет «нечто невероятное».
Обновлено вчера в 17:52
Космос

Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено 26 апреля в 06:47
Политика

В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 12:29
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