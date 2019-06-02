Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35РИА Новости 12:09

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest. Автор статьи Марк Эпископос отмечает, что в конструкторском бюро самолет отнесли к поколению "4++" из-за уникальных технических характеристик.
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СМИ США назвали российский МиГ-35 «самым эффективным многоцелевым истребителем»

Газета.Ru13:12

Американские СМИ рассказали о российском конкуренте истребителя F-35

Взгляд.ру12:30

Американцы опасаются мощи МиГ-35

ГЛАС.RUвчера в 03:57

National Interest назвал российского конкурента F-35

РИА Новости12:09

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

Discover24вчера в 03:19

Американцев встревожила огневая мощь нового МиГ-35

Дни2431 мая в 10:20

В США встревожены огневой мощью МиГ-35

ПолитРоссия31 мая в 07:35
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Экс-главе Раменского предъявлено обвинение в убийстве любовницы

Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой, с которой он состоял в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Происшествия

После взрывов в Дзержинске порядок в городе наводят 2 тыс. человек

Обновлено в 13:59
Футбол

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Обновлено в 13:38
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Политика

МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске растет

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Кино

Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»

Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Политика

Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине

Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei

Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Милан» проводит ревизию состава

"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина

ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.
Обновлено в 15:12
Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались

«Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов».
Обновлено в 13:48
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:32
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
Обновлено в 14:46
Спорт

Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Политика

Глава МИД Британии заявил, что обсудит с Трампом и Помпео «российское вмешательство»

Глава британского МИД Джереми Хант заявил в воскресенье, что обсудит приписываемое России вмешательство в выборы стран по всему миру с президентом США Дональдом Трампом и с госсекретарем Майклом Помпео, которые посетят королевство с официальным визитом на следующей неделе.
Обновлено в 13:12
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области

Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:03
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Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
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