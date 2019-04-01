Армия и оружие

National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»РБК вчера в 18:33

Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
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National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»

РБКвчера в 18:33

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URA.Ruвчера в 16:52

National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29

Московский Комсомолецвчера в 13:50

National Interest назвал монстром российский МиГ-29

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National Interest назвал российские истребители МиГ-29 «монстрами»

РЕН ТВвчера в 13:59

В США назвали монстром российский МиГ-29

Газета.Ruвчера в 16:25

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

РИА Новостивчера в 13:35
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Политика

Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР

В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
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Происшествия

Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

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Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится

В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
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Армия и оружие

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Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика

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Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Политика

Премьер Норвегии надеется на продолжение диалога с Россией

Норвежский премьер-министр Эрна Сульберг заявила о желании продолжить диалог с Россией. Норвегия надеется на продолжение диалога с Россией.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов

Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

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Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Алена Водонаева пожаловалась на пропажу дорогих колец с бриллиантами

Алена Водонаева рассказала о том, что потеряла два кольца с крупными бриллиантами.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии

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Футбол

Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»

Обновлено вчера в 11:52
Авто

Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис

Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек

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Кино

В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия

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Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»

В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
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Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
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Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
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Обвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Прокурор попросил Мещанский суд Москвы продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
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