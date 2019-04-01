Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»РБК вчера в 18:33
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
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National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29
Московский Комсомолецвчера в 13:50
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