Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстромРИА Новости 13:35

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Читать в источнике

Подробнее о событии

National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»

РБК18:33

National Interest назвал российские истребители МиГ-29 «монстрами»

РЕН ТВ13:59

В США назвали монстром российский МиГ-29

Газета.Ru16:25

National Interest назвал монстром российский МиГ-29

Известия15:45

В США восхитились российским истребителем

URA.Ru16:52

National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29

Московский Комсомолец13:50

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

РИА Новости13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Армия и оружие

Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина

Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
Обновлено в 12:08
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено в 07:21
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой

Обновлено в 09:33
Политика

Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit

Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.
Обновлено в 19:16
Здоровье

Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача

Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии

Глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что прошедшие недавно испытания индийской противоспутниковой ракеты привели к появлению потенциально опасного космического мусора.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

Контрольная проверка войск стартовала в Центральном военном округе

Десять крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в рамках стартовавшей 1 апреля контрольной проверки войск округа.
Обновлено в 07:13
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Установлены личности всех жертв катастрофы самолета Филевой

Обновлено в 02:42
Авто

Кроссовер Volvo XC40 станет электрокаром

Компактный кроссовер Volvo XC40 получит полностью электрическую версию в течение этого года, а в будущем году электрокар поступит в дилерские центры по всему миру.
Обновлено в 06:50
Экономика

Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз

Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Обновлено в 08:30
Политика

На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчета 97,38% голосов в первом туре президентских выборов полностью посчитать все бюллетени удалось лишь в Полтавской области.
Обновлено в 20:01
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Кино

Девушка Джеймса Бонда Таня Мале скончалась на 78-м году жизни

Британская артистка Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, скончалась на 78-м году жизни.
Обновлено в 02:34
Общество

Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери

Врио главы Забайкалья побывал дома у многодетной матери, из-за вопроса которой о тяжелой жизни он ранее практически расплакался во время прямой линии с местными жителями.
Обновлено в 08:54
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы

Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Кино

Скончался российский актер Александр Васильев

Обновлено в 21:14
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Космос

Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»

Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.
Обновлено в 21:05
Политика

Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах

Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Финансы

Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар

После пятничной распродажи, на старте новой недели российская валюта прибавляет 0,5%, торгуясь вблизи отметки 65,40 по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 14:00
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ

Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-29
Истребитель
Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное