Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстромРИА Новости 13:35
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Армия и оружие
Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина
Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
Обновлено в 12:08
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено в 07:21
Политика
Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit
Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.
Обновлено в 19:16
Здоровье
Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача
Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии
Глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что прошедшие недавно испытания индийской противоспутниковой ракеты привели к появлению потенциально опасного космического мусора.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Контрольная проверка войск стартовала в Центральном военном округе
Десять крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в рамках стартовавшей 1 апреля контрольной проверки войск округа.
Обновлено в 07:13
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Авто
Кроссовер Volvo XC40 станет электрокаром
Компактный кроссовер Volvo XC40 получит полностью электрическую версию в течение этого года, а в будущем году электрокар поступит в дилерские центры по всему миру.
Обновлено в 06:50
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Политика
Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти
Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Политика
На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями
По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчета 97,38% голосов в первом туре президентских выборов полностью посчитать все бюллетени удалось лишь в Полтавской области.
Обновлено в 20:01
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Кино
Девушка Джеймса Бонда Таня Мале скончалась на 78-м году жизни
Британская артистка Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, скончалась на 78-м году жизни.
Обновлено в 02:34
Общество
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Врио главы Забайкалья побывал дома у многодетной матери, из-за вопроса которой о тяжелой жизни он ранее практически расплакался во время прямой линии с местными жителями.
Обновлено в 08:54
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Кино
Скончался российский актер Александр Васильев
Обновлено в 21:14
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Космос
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.
Обновлено в 21:05
Политика
Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах
Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Финансы
Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар
После пятничной распродажи, на старте новой недели российская валюта прибавляет 0,5%, торгуясь вблизи отметки 65,40 по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 14:00
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено в 06:13