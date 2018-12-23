Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война
REGNUM
01:48

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest. Американский военный эксперт считает, что наибольшим конфликтным потенциалом обладают следующие регионы: Южно-Китайское море.
REGNUM01:48

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The National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

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В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война

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В США назвали страны, с которых может начаться Третья мировая война

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National Interest назвал регионы, где может начаться третья мировая война

РИА Новостивчера в 23:44
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика

Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
Обновлено в 09:57
Политика

Макрон выразил сожаление из-за решения США вывести войска из Сирии

Французский президент Эммануэль Макрон выразил глубокое сожаление о решении США вывести свои войска из Сирии.
Обновлено в 09:52
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в субботу приняла большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.
Обновлено вчера в 22:59
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Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны

Обновлено в 07:26
Политика

Эрдоган: Нетаньяху проводит политику государственного террора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит политику государственного террора по отношению к палестинцам.
Обновлено в 08:39
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Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Обновлено в 05:53
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В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
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Путин реорганизовал кремлевское управление

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
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Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
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На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
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Илон Маск оценил российский ракетный двигатель РД-180

Американский изобретатель Илон Маск назвал "великолепной" конструкцию российского ракетного двигателя РД-180, установленного на американскую ракету Atlas V. По мнению предпринимателя, "стыдно", что компании США "вынуждены" использовать на своей ракете российский двигатель.
Обновлено в 07:34
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Более 1,5 тыс. россиян не впустили на Украину из-за военного положения

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с начала действия военного положения в ряде областей страны отказали во въезде более 1,5 тыс. россиянам.
Обновлено в 08:00
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Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены испытания двух американских сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 07:11
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Сенат США не смог принять временный бюджет

20 декабря стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, который не включал расходы на строительство стены.
Обновлено в 01:52
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