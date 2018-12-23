Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest. Американский военный эксперт считает, что наибольшим конфликтным потенциалом обладают следующие регионы: Южно-Китайское море.

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

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