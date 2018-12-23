Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война
REGNUM
01:48

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest. Американский военный эксперт считает, что наибольшим конфликтным потенциалом обладают следующие регионы: Южно-Китайское море.
REGNUM01:48

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The National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

RT на русском04:31

В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война

Газета.Ru04:41

В США назвали страны, с которых может начаться Третья мировая война

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The National Interest назвал пять мест, где может начаться третья мировая война в 2019 году

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В США назвали потенциальные места для начала Третьей мировой войны

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National Interest назвал четыре места, где в 2019 году может начаться Третья мировая

Телеканал 360°00:28

National Interest назвал регионы, где может начаться третья мировая война

РИА Новостивчера в 23:44
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Армия и оружие

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:14
Политика

Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180

Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V.
Обновлено в 03:35
Политика

Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:04
Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
Обновлено в 11:11
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 14:46
Политика

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ

«Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму.
Обновлено в 11:53
Политика

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Политика

Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Обновлено в 05:53
Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам

Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.
Обновлено в 10:36
Политика

Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено в 11:30
Политика

Глава МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев.
Обновлено в 04:56
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
Политика

Путин реорганизовал кремлевское управление

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
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