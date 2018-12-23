Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война
REGNUM
01:48

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest. Американский военный эксперт считает, что наибольшим конфликтным потенциалом обладают следующие регионы: Южно-Китайское море.
REGNUM01:48

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В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война

Газета.Ru04:41

В США назвали страны, с которых может начаться Третья мировая война

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The National Interest назвал пять мест, где может начаться Третья мировая война в 2019 году

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Возможные места начала Третьей мировой назвали в США

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В США назвали потенциальные места для начала Третьей мировой войны

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National Interest назвал четыре места, где в 2019 году может начаться Третья мировая

Телеканал 360°00:28

National Interest назвал регионы, где может начаться третья мировая война

РИА Новостивчера в 23:44
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Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
Обновлено в 03:24
Политика

Макрон призвал к порядку и согласию во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
Обновлено в 05:49
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин поздравил с 85-летием японского императора Акихито

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения японского императора Акихито, которому исполнилось 85 лет.
Обновлено в 05:39
Политика

В Сенате США не смогли принять временный бюджет

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Политика

В УПЦ опасаются провокаций в отношении прихожан

В Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о подготовке украинскими властями и радикалами провокаций против ее священников и мирян в Винницкой области.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика

Парламент Кубы одобрил проект Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Times узнала о планах главы минобороны Британии сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Обновлено вчера в 17:47
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