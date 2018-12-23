Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война
REGNUM
01:48

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest. Американский военный эксперт считает, что наибольшим конфликтным потенциалом обладают следующие регионы: Южно-Китайское море.
REGNUM01:48
с чего всё началось
Профессор военного колледжа армии США Роберт Фарли в своей статьей для The National Interest
 назвал регионы, где с наибольшей долей вероятности может начаться Третья мировая война.
Газета.Ru02:10

Подробнее о событии

В США сказали, где может начаться Третья мировая война

Газета.Ru02:10

В США назвали страны, с которых может начаться Третья мировая война

URA.Ru00:58

Возможные места начала Третьей мировой назвали в США

News.ru00:44

Украину включили в список регионов, где может начаться Третья мировая война

РЕН ТВ00:37

В США назвали потенциальные места для начала Третьей мировой войны

Известия00:36

National Interest назвал четыре места, где в 2019 году может начаться Третья мировая

Телеканал 360°00:28

National Interest назвал места, где может начаться третья мировая война

РИА Новостивчера в 23:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

В Сенате США не смогли принять временный бюджет

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 00:07
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".
Обновлено вчера в 22:29
Политика

УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.
Обновлено в 01:21
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане

Обновлено в 03:00
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Обновлено вчера в 17:47
Политика

Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Макрон пригрозил протестующим суровым наказанием

Президент Франции Эммануэль Макрон предрек суровое наказание для представителей движения «желтые жилеты», устроивших погромы в стране накануне, сообщает в воскресенье, 23 декабря, BFMTV.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-IV

Индия провела в воскресенье успешный пуск баллистической ракеты Agni-IV, способной нести различные боеголовки, в том числе и ядерную.
Обновлено в 03:04
Политика

Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Скончался экс-лидер британских «Либеральных демократов» Эшдаун

Пэдди Эшдаун являлся лидером партии «Либеральных демократов» с 1988 по 1999 годы, после оставления своего поста он продолжил заниматься общественной деятельностью, также он был писателем.
Обновлено в 02:05
Главное