Как отмечается, "Пенициллин"способен обнаруживать цели за пять секунд в радиусе до 25 км. При этом система полностью автоматизирована, что позволяет избежать "человеческого фактора". По мнению экспертов, этот комплекс может стать новым "способом для уничтожения тяжелой артиллерии" США.

Газета.Ru вчера в 23:16