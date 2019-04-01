Армия и оружие

National Interest назвал монстром российский МиГ-29Известия 15:45

Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящим монстром, пишет американское издание National Interest.
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National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»

РБК18:33

В США восхитились российским истребителем

URA.Ru16:52

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

РИА Новости13:35

National Interest назвал монстром российский МиГ-29

Известия15:45

National Interest назвал российские истребители МиГ-29 «монстрами»

РЕН ТВ13:59

National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29

Московский Комсомолец13:50

В США назвали монстром российский МиГ-29

Газета.Ru16:25
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Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам «Зенита» в сезоне

Игроки петербургской команды отыгрались со счета 0:1. Волевая победа стала для главного тренера Сергея Семака пятой с момента прихода в клуб в мае 2018 года.
Обновлено в 15:00
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Здоровье

Саратовская область вошла в число самых бешеных регионов страны

Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областях, а также в Красноярском крае, уточняет ЦНМВЛ.
Обновлено в 08:27
Политика

Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь

«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Политика

СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:59
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» попали в открытый доступ

Часть голосовых сообщений пользователей социальной сети «ВКонтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 12:28
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие

Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова

"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Технологии

«Известия» сообщили об утечке данных россиян при покупках в магазинах

Газета Известия сообщила об утечке данных о покупках в магазинах, в том числе и электронных.
Обновлено в 06:48
Политика

Байдена повторно обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Хоккей

Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня стал голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:44
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Обновлено в 12:40
Происшествия

В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки

В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Происшествия

При обрушении здания в Саранске погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республике.
Обновлено в 11:01
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