Армия и оружие
National Interest назвал монстром российский МиГ-29Известия 15:45
Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящим монстром, пишет американское издание National Interest.
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Происшествия
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Футбол
Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам «Зенита» в сезоне
Игроки петербургской команды отыгрались со счета 0:1. Волевая победа стала для главного тренера Сергея Семака пятой с момента прихода в клуб в мае 2018 года.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Саратовская область вошла в число самых бешеных регионов страны
Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областях, а также в Красноярском крае, уточняет ЦНМВЛ.
Обновлено в 08:27
Политика
Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь
«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Политика
СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:59
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» попали в открытый доступ
Часть голосовых сообщений пользователей социальной сети «ВКонтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 12:28
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова
"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Технологии
«Известия» сообщили об утечке данных россиян при покупках в магазинах
Газета Известия сообщила об утечке данных о покупках в магазинах, в том числе и электронных.
Обновлено в 06:48
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Хоккей
Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня стал голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:44
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Происшествия
При обрушении здания в Саранске погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республике.
Обновлено в 11:01