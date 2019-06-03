Армия и оружие

National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35Комсомольская правда 21:12

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35. Конструкторы отнесли самолет к поколению "4++" из-за уникальных технических характеристик.
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В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

Discover24вчера в 03:19

Американские СМИ рассказали о российском конкуренте истребителя F-35

Взгляд.ру12:30

National Interest назвал российского конкурента F-35

РИА Новости12:09

Американцы опасаются мощи МиГ-35

ГЛАС.RUвчера в 03:57

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Газета.Ru16:23

Американцев встревожила огневая мощь нового МиГ-35

Дни2431 мая в 10:20

В США встревожены огневой мощью МиГ-35

ПолитРоссия31 мая в 07:35
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Политика

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Школьник умер на зарядке в детском лагере

В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика

Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес

Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом

Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 15:21
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Политика

WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века»

Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.
Обновлено в 22:06
Шоу-бизнес

Родион Газманов: «Она представилась: «Люси», – и смотрит враждебно...»

Обновлено в 22:00
Кино

Фильм «Папин костюм» стал лучшим на Забайкальском кинофестивале

Тайваньские фильм «Папин костюм» признан лучшим на восьмом Забайкальском международном кинофестивале.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Здоровье

У женщин и мужчин оказались разные симптомы инфаркта

Кардиологи из США рассказали, что у женщин и мужчин симптомы инфаркта проявляются по-разному, пишет Медикфорум.
Обновлено в 21:29
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет

Обновлено в 22:06
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество

В новостройках Хэйхэ граждане России купили примерно 200 квартир

За последние 5 лет гражданами РФ в городе было куплено около 200 квартир, преимущественно в новостройках в центре и в восточной части города.
Обновлено в 06:23
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Общество

Карьерный консультант Ксения Авдей: «Рынка вакансий и зарплат больше нет»

Рынок труда кардинально изменился. Алгоритм поиска работы, методология поменялись вслед за ним.
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Наука

В России создали лучшую в мире лампу освещения

Учёные из МФТИ и ФИАН разработали прототип катодолюминесцентной лампы общего освещения.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
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Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
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