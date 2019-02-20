Армия и оружие

National Interest дал оценку ракете «Циркон»Актуальные Новости 09:41

Обусловлена такая ситуация в том числе и высокой скоростью. Кроме того, такое вооружение можно использовать для поражения как морских, так и наземных целей.
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