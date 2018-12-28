с чего всё началось

Американское издание National Interest высмеяло военный "сигнал", который Королевский флот Великобритании отправил России после инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Общество Общество Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.

Политика Политика «Русал» избрал нового председателя Совета директоров Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.

Происшествия Происшествия В Нижнем Новгороде автобус въехал в остановку В Нижнем Новгороде автобус въехал в остановку. В результате ДТП погибла женщина.

Армия и оружие Армия и оружие Военный журналист указал на особенность конструкции «Авангарда» Военный редактор Aviation Week Стив Тримбл обратил внимание, что у российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард" многоблочная головная часть.

Хоккей Хоккей Умер двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

Общество Общество Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Общество Общество Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административном наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Происшествия Происшествия Власти Нью-Йорка объяснили свечение над городом взрывом трансформатора Власти Нью-Йорка объяснили причину странного голубого свечения в небе над городом: это не инопланетяне - на одной из электростанций взорвался трансформатор.

Политика Политика Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.

Политика Политика На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.

Происшествия Происшествия В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге Рано утром 28 декабря на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге неизвестный напал на врача скорой помощи.

Происшествия Происшествия В Финляндии задержана гражданка России по запросу США Гражданка России задержана в Финляндии по запросу Соединённых Штатов, сообщили в российском посольстве.

Политика Политика Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Закон об отмене платы за национальный роуминг подписал президент России Владимир Путин.

Политика Политика Второй блок Таврической ТЭС заработал на полную мощность Второй блок Таврической теплоэлектростанции (ТЭС) заработал в полную силу заявляет пресс-служба «Ростеха», 27 декабря передает ТАСС.

Футбол Футбол Гендиректор «Анжи» покинул свой пост Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest высмеял военные «сигналы» Запада в адрес России

Общество Общество Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя По данным контрольного ведомства, Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах получило из федерального бюджета 5,8 миллиарда рублей в рамках реализации государственной программы регулирования алкогольного рынка.

Армия и оружие Армия и оружие Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Экономика Экономика Эксперты назвали биткойн самым провальным вложением 2018 года Эксперты назвали покупку криптовалюты биткойн самым провальным вложением по итогам 2018 года, а самым прибыльным - инвестиции в палладий.

Технологии Технологии В ряде штатов США произошло массовое отключение интернета В ряде штатов США произошло массовое отключение интернета и телефонной связи, сообщает Associated Press.

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Хоккей Хоккей Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Политика Политика Путин запретил производство и оборот порошкового алкоголя Российский лидер Владимир Путин запретил производство и оборот порошкового (сухого) алкоголя на территории страны.

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