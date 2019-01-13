Политика
Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет самую серьезную угрозу для США, а российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром".
Российская газетавчера в 20:46
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с чего всё началось
Эксперты заявили, что Вашингтон совершает серьёзный просчёт, не предприняв «стратегических корректировок, чтобы предотвратить всё более тесное сближение» России и Китая.RT на русскомвчера в 20:38
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Политика
На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом
Напомним, о своем намерении баллотироваться в президенты актер и комик Владимир Зеленский заявил в телеэфире в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Скончался полицейский, раненный в Ингушетии при обстреле автомобиля
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Уфе ликвидировали пожар на НПЗ
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар
Обновлено вчера в 17:47
Политика
National Interest: Союз России и Китая станет кошмаром для США
Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет самую серьезную угрозу для США, а российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром".
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны
Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета
Информация о задержании в Хабаровском крае блогера Виктора Торопцева, распространившего информацию о помпезных похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина с участием главы местной полиции и прокурора, является недостоверной.
Обновлено в 03:38
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Автоспорт
«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»
Ранее экипаж команды "КАМАЗ-мастер" навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар".
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе
Обновлено в 00:15
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей
Овечкин порезался, Панарин принес «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»
Александр Овечкин порезал руку, но вернулся на лед и едва не спас "Вашингтон" от проигрыша "Коламбусу", но главным героем вечера стал Артемий Панарин, который забросил победную шайбу в стиле Ови.
Обновлено в 03:12
Космос
Потеряна связь с российским космическим радиотелескопом
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута
Обновлено в 00:19
Общество
В магазинах России яйца стали продавать девятками
В магазинах России на прилавках появились куриные яйца в новых упаковках.
Обновлено 11 января в 05:34
Происшествия
Пассажиры вынужденно севшего в Симферополе самолета вылетели в Москву
Резервный борт с 143 пассажирами, вернувшимися в субботу вечером после взлета из Симферополя в аэропорт Крыма, вылетел ночью в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 01:20
Политика
Рейтинг Трампа снизился на фоне шатдауна в США
Накануне президент США назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон, несмотря на выходные.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:52
Хоккей
3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Умнов покидает пост
Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов покидает пост.
Обновлено 11 января в 11:10
Здоровье
Ученые назвали семь основных симптомов рака
Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено вчера в 00:05
Армия и оружие
«С-400» и «Искандер-М» выйдут на парад в Петербурге
Обновлено в 03:43