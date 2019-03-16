National Interest: Россия победила в санкционной войнеРоссийская газета 01:26

с чего всё началось

Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.

Происшествия При пожаре в общежитии в Калининграде погибли два человека Два человека погибли в результате пожара в общежитии в Калининграде.

Футбол ФК «Оренбург» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 Футбольный клуб «Оренбург» победил в матче с «Динамо» со счетом 1:0 на стадионе «Газовик».

Политика Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.

Происшествия У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.

Происшествия Подросток кинул в австралийского сенатора яйцо На кадрах, снятых журналистами, видно, что юноша подбегает к сенатору, после чего о голову последнего разбивается куриное яйцо.

Происшествия В Красноярском крае засняли падающий метеорит 10 февраля в Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.

Экономика Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщила, что с начала года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%. При этом собеседник «РИА Новости» в объединении уточнил, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%.

Происшествия После теракта Новая Зеландия планирует изменить законы об оружии Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что законы об оружии изменятся после кровавой бойни, учиненной правыми фанатиками в двух мечетях города Крайстчерча, в результате которой погибли 49 человек и десятки получили ранения.

Политика Порошенко уволил главу Полтавской обладминистрации Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко.

Автоспорт Даниил Квят: доволен сегодняшней сессией Россиянин остался доволен тремя тренировками, а также первым сегментом квалификации. Напомним, что гонка в Мельбурне состоится 17 марта.

Политика Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.

Происшествия В Шереметьево опасно сблизились два лайнера "Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.

Общество В Риге прошло шествие легионеров СС Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.

Политика В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе «Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.

Политика Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Киеву за ущерб Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что иск к Киеву за ущерб из-за нахождения полуострова в составе Украины имеет правовые перспективы.

Происшествия Обрушилась кирпичная кладка стены в общежитии в Ставрополе В ставропольском общежитии произошло частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.

Политика Бывший генпрокурор Украины посоветовал взять россиян в рабство В эфире телеканала NewsOne Пискун посоветовал властям Украины потребовать от России ренту за пользование украинской землёй.

Общество МВД и МЭР не договорились об изменении формата экзамена на права Напомним, проект постановления правительства предусматривает объединение двух экзаменов на права: проверку первоначальных навыков управления - "плошадка" и умение управлять автомобилем на дороге - "город".

Футбол «Спартак» разгромил «Зенит» в молодежном первенстве, Руденко забил три мяча Московский "Спартак" с крупным счетом обыграл петербургский "Зенит" в домашнем матче 20-го тура молодежного первенства России по футболу.