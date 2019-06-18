National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400Газета.Ru 13:06

с чего всё началось

Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий. Отмечается, что среди реальных и потенциальных покупателей оружия Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

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