Армия и оружие

National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400Газета.Ru вчера в 13:06

Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий. Отмечается, что среди реальных и потенциальных покупателей оружия Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.
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с чего всё началось
В первую очередь одним из достоинств С-400 считается
 прибыль от их продаж в Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, которая снижает негативный эффект санкций и создаёт базу для дальнейшей модернизации российского вооружения.
RT на русскомвчера в 22:48

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Западная пресса объяснила страх перед российскими ракетами

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National Interest объяснил причину боязни НАТО перед С-400

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NI назвал истинную причину для опасений НАТО относительно С-400

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National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Газета.Ruвчера в 13:06

The National Interest (США): настоящая причина, по которой НАТО должна опасаться российских ЗРК С-400 — убийц военно-воздушного флота (The National Interest)

ИноСМИвчера в 09:22

На Западе раскрыли недостаток С-400

Утро.ruвчера в 08:11
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Музыка

YouTube улучшил качество 100 культовых клипов

Обновлено в 04:12
Гаджеты

ASUS Designo MX27UCS выглядит шикарно

Хотя, цена на ASUS Designo MX27UCS пока что не озвучена, можно смело говорить о том, что это лучший вариант на текущий момент для тех, кто не целится на диагональ выше 27 дюймов.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.
Обновлено в 03:05
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Хоккей

Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ

Обновлено в 02:12
Происшествия

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Росгвардия раскрыла детали задержания подростка на акции в поддержку Голунова

Росгвардия проводит проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств задержания несовершеннолетнего на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая прошла в столице 12 июня, говорится в официальном ответе ведомства главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Транспорт

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями

Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела

Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 03:11
Общество

Рекультивация полигона ТБО в Долгопрудном начнется в июле 2019 года

Обновлено вчера в 10:08
Наука

В птицах Наска опознали пеликанов и дрозда-отшельника

Исследователи из университета Хоккайдо и университетя Ямагата сравнили изображения птиц с плато Наска и Пальпа с современными перуанскими пернатыми и опознали двух пеликанов и одного дрозда-отшельника.
Обновлено в 03:56
Финансы

Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал

Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал Сегодня курс доллара и евро упал.
Обновлено в 01:14
Политика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях

Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Эксперты назвали 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала откровенное фото с голым мужчиной

Любопытные пользователи Сети поинтересовались у Дарьи, что за мужчина позирует с ней на фото.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

МИД РФ предостерег от развязывания конфликта в Персидском заливе

Москва опасается развязывания нового конфликта в Персидском заливе.
Обновлено в 03:53
Общество

Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН

Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
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