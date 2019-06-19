Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400Газета.Ru вчера в 13:06
Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий. Отмечается, что среди реальных и потенциальных покупателей оружия Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.
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В первую очередь одним из достоинств С-400 считается прибыль от их продаж в Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, которая снижает негативный эффект санкций и создаёт базу для дальнейшей модернизации российского вооружения.RT на русскомвчера в 22:48
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Продажа Россией С-400 Турции, входящей в НАТО, стала ударом по США без единого выстрела
Экономика сегоднявчера в 06:40
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Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»
Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
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Происшествия
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В Великобритании задержали мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 18:29
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Федун рассказал о причинах увольнения Карреры
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:56
Происшествия
В Казахстане упал легкий самолет Ан-2
В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.
Обновлено в 02:41
Происшествия
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В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
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Происшествия
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Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.
Обновлено в 00:40
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено вчера в 19:23
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
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Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В рейтинг лучших университетов планеты вошли 25 российских вузов
25 университетов России вошли в список лучших вузов мира: МГУ улучшил позиции.
Обновлено вчера в 01:47
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено 18 июня в 10:25
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
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Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено вчера в 03:40
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб
Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.
Обновлено в 02:00
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество
В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В жилом доме на севере Италии произошел взрыв
В двухэтажном жилом доме в итальянской Гориции произошел взрыв, который в итоге привел к частичному обрушению здания.
Обновлено в 02:39
Общество
100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл
Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.
Обновлено в 00:32
Религия
РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Более 1 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Более 1 млн вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Обновлено вчера в 03:14