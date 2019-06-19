National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400Газета.Ru вчера в 13:06

с чего всё началось

Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий. Отмечается, что среди реальных и потенциальных покупателей оружия Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

Футбол Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком» Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.

Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.

Происшествия Подозреваемый по делу о гибели футболиста Сала задержан В Великобритании задержали мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Сала.

Футбол Федун рассказал о причинах увольнения Карреры Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".

Армия и оружие Япония возобновляет полеты F-35A Власти японского города Мисава, где расположена крупная база ВВС страны, дали в четверг согласие на возобновление полетов размещенных там новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля.

Происшествия В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.

Происшествия Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.

Происшествия Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Общество В рейтинг лучших университетов планеты вошли 25 российских вузов 25 университетов России вошли в список лучших вузов мира: МГУ улучшил позиции.

Политика Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Авто В России упали продажи автомобилей По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Экономика Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Общество В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи» Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".

Общество Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.

Происшествия В жилом доме на севере Италии произошел взрыв В двухэтажном жилом доме в итальянской Гориции произошел взрыв, который в итоге привел к частичному обрушению здания.

Общество 100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.