Армия и оружие

National Interest: Литва активно готовится к войне с РоссиейREGNUM 03:18

Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
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с чего всё началось
Вероятность «российской агрессии» против стран Прибалтики крайне мала, однако объятая антироссийской истерией Литва активно готовится к военному конфликту, которого, скорее всего, никогда не будет, пишет National Interest
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The National Interest (США): я только что вернулся с переднего края НАТО в Прибалтике (где у всех на уме была Россия) (The National Interest)

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Литва готовится к войне с Россией

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Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.
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Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
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Железного паука не будет: из нового фильма Marvel удалили несколько сцен

В финальный монтаж фильма не попала сцена, в которой полицейские называют Человека-паука (Том Холланд) новым Железным человеком.
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Обновлено в 03:22
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Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
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Названы самые популярные у иностранцев регионы России

По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
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Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

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Наука

Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память

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Общество

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Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
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РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
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В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

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Экипажи Су-34 и МиГ-31 привлекли к внезапной проверке боеготовности

В ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 отработают отражение группового ракетного авиаудара, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
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Обновлено в 03:42
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям в Сирии

Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан

Обновлено в 03:26
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Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
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Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13

В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
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Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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Ляшко обвинил Зеленского в госизмене

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Обновлено вчера в 18:30
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«Ангара» попросит наградить экипаж Ан-24 за спасение пассажиров

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Экономика

В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

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Общество

Васильева призвала обновить воспитательные программы

Воспитательные программы в России необходимо обновить и выстроить системную работу, чтобы процесс воспитания проходил комплексно и активно задействовал учебные заведения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 04:02
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