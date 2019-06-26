National Interest: Литва активно готовится к войне с РоссиейREGNUM 03:18

с чего всё началось

Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией

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Политика Ляшко обвинил Зеленского в госизмене Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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