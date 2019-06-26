Армия и оружие

National Interest: Литва активно готовится к войне с РоссиейREGNUM 03:18

Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
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Вероятность «российской агрессии» против стран Прибалтики крайне мала, однако объятая антироссийской истерией Литва активно готовится к военному конфликту, которого, скорее всего, никогда не будет, пишет National Interest
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