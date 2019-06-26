с чего всё началось

Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией

Общество ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

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Происшествия В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов Сегодня же возле своего дома был задержан член Либертарианской партии России Павел Сайгин, которого увезли в Замоскворецкий суд.

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Происшествия Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Экономика Акционеры банка «Восточный» сформировали совет директоров Акционеры банка «Восточный» на годовом собрании сформировали совет директоров из девяти человек.

Политика Путин пообщался с Меркель на саммите G20 Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Шоу-бизнес Юлия Снигирь снялась топлес в ретро-образе На фото Юлия облачилась в одежду и обувь в ретро-стиле, но при этом выше пояса осталась полностью обнажена.

Спорт Россия обыграла Австралию в Лиге наций Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.

Политика Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.

Происшествия Под Ульяновском в ДТП погибли трое полицейских Как рассказал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, пострадавшими в ДТП оказались сотрудники МВД.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Происшествия В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

Гаджеты Фотогалерея дня: настоящий работающий смартфон Samsung Galaxy Note 10+ в руках пользователя Канал YouTube под названием TechTalkTV опубликовал первые настоящие живые фотографии нового смартфона Samsung серии Galaxy Note.

Происшествия Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Шоу-бизнес Подмосковный дом Аниты Цой затопило из-за ливней Вечером 27 июня подтопило сначала территорию вокруг её загородного дома, а к утру пятницы, 28 июня, затопило весь дом.

Гаджеты Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9 Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.

Общество МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Армия и оружие Студенты обследуют место гибели линкора «Новороссийск» Главными задачами новой экспедиции станут изучение места крушения "Новороссийска" и пополнение коллекции музея связанными с историей корабля находками.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

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