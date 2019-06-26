Армия и оружие
National Interest: Литва активно готовится к войне с РоссиейREGNUM 03:18
Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Вероятность «российской агрессии» против стран Прибалтики крайне мала, однако объятая антироссийской истерией Литва активно готовится к военному конфликту, которого, скорее всего, никогда не будет, пишет National Interest.Известия00:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Политика
Россия в ПАСЕ устроит веселую жизнь Прибалтике
Российской делегации уже обещали устроить в Парламентской ассамблее веселую жизнь, но и Россия там устроит такую веселую жизнь как Украине, так и Прибалтике, что они еще трижды проклянут тот день, когда европейцы постановили вернуть русских в Страсбург.
Обновлено в 01:55
Общество
Названы самые популярные у иностранцев регионы России
По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Политика
Сенат США запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 03:07
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Испании от жары умер 17-летний подросток
В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9
Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Экономика
Правительство разморозит цены на топливо
Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 04:34
Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ
Обновлено в 05:43
Происшествия
На основателя «Рольфа» Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и председателя совета директоров компании "Рольф" Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 08:58
Теннис
Определились соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона
Россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв узнали соперников, с которыми предстоит сыграть в рамка первого круга Уимблдона.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Общество
Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".
Обновлено в 05:25
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Здоровье
В Приморье продолжается открытие ФАПов
Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в селе Каймановка В отдалённых поселениях Приморского края продолжается развитие медицинского направления.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
Из Apple уйдет главный дизайнер Джонатан Айв
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Азиза накануне свадьбы бросила жениха Олега Бескровного
55-летняя певица Азиза еще ни разу не была замужем, хотя много раз собиралась. Последним ее избранником стал композитор Олег Бескровный.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52